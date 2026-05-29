Ein ukrainischer Soldat macht eine Drohne startbereit (Archivbild). (Efrem Lukatsky/AP/dpa)

Die Behörden der russischen Region Wolgograd erklärten, mehrere Objekte seien attackiert worden, darunter eine Kunststofffabrik. Es habe ein Todesopfer gegeben sowie Verletzte, Schäden und Brände. In der Region Jaroslawl war nach örtlichen Angaben ein Treibstofflager das Ziel von Angriffen, das ebenfalls Feuer fing. Laut dem russischen Verteidigungsministerium wurden insgesamt 208 ukrainische Drohnen abgeschossen.

Aus der Ukraine wurde ein neuer russischer Angriff mit einer ballistischen Rakete vom Typ Iskander und mehr als 230 Drohnen gemeldet. Die meisten Fluggeräte seien abgewehrt worden; es habe aber auch Einschläge gegeben. Über mögliche Opfer oder Schäden wurde nichts mitgeteilt.

Diese Nachricht wurde am 29.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.