Russischer Angriffskrieg
Ukrainische Drohnenangriffe auf russische Ölanlagen und Tanker

Das ukrainische Militär hat in der Nacht zwei Öldepots in Russland in Brand gesetzt.

    Langstreckendrohnen des Typs An-196 Ljutyj stehen vor dem Start in einer Reihe an einem ungenannten Ort in der Ukraine.
    Ukrainische Drohnen (AP / dpa / Evgeniy Maloletka)
    Nach Angaben des ukrainischen Präsidenten Selenskyj wurden Anlagen in den Regionen Twer und Stawropol mit Drohnen angegriffen, rund 500 Kilometer von der Frontlinie entfernt. Russische Behörden bestätigten die Vorfälle.
    Auch Öltanker waren erneut Ziel ukrainischer Drohnenangriffe. Dem Gouverneur der südrussischen Region Rostow zufolge gab es Einschläge auf Schiffen im Asowschen Meer. Die Ukraine spricht von Angriffen auf insgesamt zwölf Tanker. Sie geht in der Region gegen die sogenannte russische Schattenflotte vor.
    Diese Nachricht wurde am 09.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.