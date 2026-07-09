Russischer Angriffskrieg

Nach Angaben des ukrainischen Präsidenten Selenskyj wurden Anlagen in den Regionen Twer und Stawropol mit Drohnen angegriffen, rund 500 Kilometer von der Frontlinie entfernt. Russische Behörden bestätigten die Vorfälle.
Auch Öltanker waren erneut Ziel ukrainischer Drohnenangriffe. Dem Gouverneur der südrussischen Region Rostow zufolge gab es Einschläge auf Schiffen im Asowschen Meer. Die Ukraine spricht von Angriffen auf insgesamt zwölf Tanker. Sie geht in der Region gegen die sogenannte russische Schattenflotte vor.
Diese Nachricht wurde am 09.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.