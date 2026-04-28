Löscharbeiten an einer russischen Raffinerie nach einem ukrainischen Drohnenangriff (Archivbild) (Uncredited/Russian Emergency Ministry Press Service/AP/dpa)

Der örtliche Gouverneur sprach von einer ernsthaften Notfallsituation. Menschen, die nahe der Raffinerie lebten, würden evakuiert, hieß es. Ölanlagen in der Stadt Tuapse waren schon mehrfach Ziel ukrainischer Angriffe. Es kam zu Bränden und auch zu Umweltschäden.

Im russischen Gebiet Belgorod wurden bei ukrainischen Drohnenangriffen drei Menschen getötet. Das Verteidigungsministerium in Moskau teilte am Morgen mit, dass in der Nacht insgesamt fast 190 ukrainische Drohnen abgewehrt worden seien.

Die Ukraine verteidigt sich seit mehr als vier Jahren gegen die russische Invasion und greift dabei immer wieder Ziele jenseits der Grenze an - vor allem Energieinfrastrukturanlagen.

Diese Nachricht wurde am 28.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.