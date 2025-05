Der Flughafen Moskau-Scheremetjewo (Archivbild) (Alexander Zemlianichenko Jr/XinHua/dpa)

Wie das russische Verteidigungsministerium mitteilte, wurden seit Mitternacht mehr als 100 ukrainische Drohnen abgefangen, viele davon über der Region Moskau. Auch am Vormittag berichtete der Bürgermeister der Stadt, Sobjanin, noch über ukrainische Drohnen in der Nähe. Aufgrund der Angriffe hatte die russische Luftfahrtbehörde den Flugbetrieb an den Hauptstadtflughäfen mehrfach vorübergehend ausgesetzt. Im russischen Gebiet Brjansk wurde nach Angaben des zuständigen Gouverneurs ein Mensch durch eine ukrainische Drohne getötet. Eine weitere Person sei verletzt worden.

Auch aus der Ukraine wurden Luftangriffe gemeldet. Nach Darstellung des Militärgouverneurs der Region Cherson kam dabei eine Frau ums Leben. Wie die ukrainische Luftwaffe berichtet, hatte Russland mehrere Regionen des Nachbarlands mit zahlreichen Drohnen sowie mit einer Rakete angegriffen.

