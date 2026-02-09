Russischer Angriffskrieg

Es sei der 20. Angriff auf die Infrastruktur des Unternehmens seit Jahresbeginn gewesen, hieß es von Seiten des Unternehmens. Zudem waren vergangene Nacht mehrere Menschen in Odessa und der Region Charkiw getötet worden.
Angesichts der fortgesetzten russischen Angriffe auf die Energie-Infrastruktur ließ Papst Leo XIV 80 Stromgeneratoren in die Ukraine schicken. Zudem lieferte der Vatikan nach eigenen Angaben den unter Krieg und Kälte leidenden Menschen Medikamente und Lebensmittel.
Diese Nachricht wurde am 10.02.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.