Ukrainische Soldaten während einer Übung in der Nähe der Frontlinie in der Region Donezk (AFP / ANATOLII STEPANOV)

In dem Bericht hieß es, die Gefechte fanden in der Nähe der Städte Bachmut und Kremina sowie in Teilen der Regionen Donezk und Saporischschja statt. Das Institut beruft sich auf Angaben aus Kiew, aus Moskau und von russischen Militärbloggern.

In der vergangenen Nacht waren bei einem russischen Luftangriff auf die ukrainische Stadt Odessa drei Menschen getötet worden. Rettungskräften zufolge wurden 27 Menschen verletzt, darunter drei Kinder. Das ukrainische Militär teilte mit, Trümmer einer Drohne seien auf einen Wohnblock gestürzt und hätten diesen in Brand gesetzt.

Diese Nachricht wurde am 10.06.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.