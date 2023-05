Östliche EU-Staaten

Getreide aus der Ukraine: Das Preisniveau liegt deutlich unter dem in der EU. (picture alliance / Photoshot)

Bis zum 5. Juni dürften Weizen, Mais, Rapssamen und Sonnenblumenkerne aus der Ukraine in Bulgarien, Polen, Ungarn, Rumänien und der Slowakei nicht mehr frei gehandelt werden, teilte die EU-Kommission mit. Die Erzeugerpreise waren dort durch die billigeren ukrainischen Agrarerzeugnisse unter Druck geraten. Wegen des Krieges kommen diese Waren vermehrt per Bahn, Lkw und Binnenschiff in die Europäische Union.

Der CDU-Agrarpolitiker Lins kritisierte die Einigung. Das Problem werde nur innerhalb der EU weitergeschoben, sagte der Vorsitzende des Agrarausschusses im EU-Parlament. Es werde nur wenige Tage dauern, bis sich weitere Staaten über ukrainisches Getreide auf ihren Märkten beschweren würden, so Lins.

