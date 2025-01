Die Offensive der ukrainischen Armee in Kursk geht weiter. (picture alliance / SvenSimon / Presidential Office of Ukraine)

Dem Generalstab in Kiew zufolge gab es in den vergangenen 24 Stunden mehr als 200 Zusammenstöße an allen Frontabschnitten. Allein in der Region Kursk habe die Armee fast 100 russische Angriffe zurückgeschlagen. Das ukrainische Militär gab an, auch 13 nordkoreanische Soldaten getötet zu haben. Die Angaben aus Kriegsgebieten sind unabhängig kaum überprüfbar.

Ukrainische Truppen waren im August über die Grenze auf russisches Gebiet vorgestoßen und halten seitdem Teile des Gebiets Kursk besetzt. In monatelangen Kämpfen hat die russische Armee etwa die Hälfte wieder zurückerobert. Am Wochenende begann Kiew erneut eine Offensive.

