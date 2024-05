Olympische Ringe auf der Trocadero Promenade vor dem Eiffelturm in Paris (dpa / picture alliance / Apaydin Alain )

Die Empfehlungen wurden am Donnerstag veröffentlicht, knapp drei Monate vor dem Start der Olympischen Spiele in Frankreich. Die Kontaktvermeidung gilt inner- und außerhalb der Olympiawettkampfstätten, um mögliche "Provokationen" zu vermeiden. Auch in sozialen Netzwerken sollen ukrainische Sportler nicht an Diskussionen mit den gegnerischen Olympia-Startern teilnehmen.

Im Falle gemeinsamer Siegerehrungen sind die Ukrainer dazu angehalten, auf Abstand zu Russen oder Belarussen zu gehen und gemeinsame Fotos oder Videos zu vermeiden. Ebenso sollen die ukrainischen Sportler auf gemeinsame Pressekonferenzen, Interviews und Liveübertragungen verzichten, soweit es nicht unmittelbar die Wettkämpfe betrifft. Ukrainer sollen zudem Verstöße der Russen und Belarussen gegen das Neutralitätsgebot melden.

Olympischen Sommerspiele finden vom 26. Juli bis 11. August in der französischen Hauptstadt Paris und weiteren Orten in Frankreich sowie in Tahiti statt. Russische und belarussische Athleten dürfen wegen des Kriegs nur unter Auflagen als Einzelstarter unter neutraler Flagge teilnehmen.

