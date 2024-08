Ukrainekrieg

Einwohner in Kursk werden auch in behelfsmäßigen Zeltstädten untergebracht (IMAGO / SNA / IMAGO / Ilya Pitalev)

Oberkommandeur Syrskyj erklärte, die eigenen Streitkräfte hätten inzwischen eine Fläche von tausend Quadratkilometern unter ihre Kontrolle gebracht. Das entspricht in etwa der Fläche der Insel Rügen. Nach russischer Darstellung ist das von der Ukraine eroberte Gebiet deutlich kleiner. Der zuständige Regional-Gouverneur Smirnow bestätigte jedoch, dass 28 Orte in ukrainischer Hand seien. Mehr als 120.000 Menschen seien deshalb aus der Region geflohen oder hätten herausgebracht evakuiert werden müssen. Russlands Staatchef Putin wies die Streitkräfte seines Landes an, den ukrainischen Vormarsch zu stoppen.

Zugleich erklärte er, dass die russische Offensive im Osten und Süden der Ukraine ungehindert weiter gehen werde.

Diese Nachricht wurde am 12.08.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.