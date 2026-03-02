Nach Starlink-Blockade für Russland
Ukrainische Truppen melden Geländegewinne im Süden

Die ukrainischen Streitkräfte haben nach eigenen Angaben im Gebiet Saporischschja seit ‌Ende Januar neun ⁠Dörfer zurückerobert.

    Illustration des Starlink-Satelliten-Netzwerks
    Die Blockade desStarlink-Satelliten-Netzwerks scheint Folgen zu haben. (IMAGO / Science Photo Library)
    Erstmals seit dem Sommer 2024 hätten die eigenen Truppen in einem Monat mehr Gebiete befreit als die russischen Angreifer eingenommen hätten, schrieb Oberbefehlshaber Syrskyj auf dem Kurznachrichtendienst Telegram. Berichten zufolge profitierten die Ukrainer dabei von massiven Ausfällen der ⁠Starlink-Terminals ⁠auf russischer Seite. ⁠Das US-Unternehmen SpaceX hatte ⁠den Zugang für russische Truppen Ende ⁠Januar auf Bitten der Regierung ‌in Kiew blockiert, was die Kommunikation und Lagebeurteilung der Angreifer erheblich beeinträchtigt.
    Der unabhängigen ukrainischen Organisation DeepState ​zufolge eroberten russische Truppen im Februar 126 Quadratkilometer. Dies entspricht dem geringsten Geländegewinn seit 20 Monaten.s
