Seit April erhalten ukrainische Männer im wehrpflichtigen Alter in Deutschland in ihren Auslandsbotschaften keine neuen Dokumente mehr. (picture alliance / Zoonar / Chun Ju Wu)

Das geht aus einer Umfrage des Evangelischen Pressedienstes bei den zuständigen Stellen der Bundesländer hervor. Demnach ist es den Betroffenen zumutbar, zur Passbeschaffung in die Ukraine zu reisen und der Wehrpflicht nachzukommen. Dem Bundesinnenministerium zufolge halten sich derzeit fast 270.000 ukrainische Männer im wehrfähigen Alter in Deutschland auf. Kiew erhöht den Druck auf solche Männer im Ausland und versucht, sie zur Rückkehr zu bewegen. Seit April erhalten sie deshalb in ihren Auslandsbotschaften keine neuen Dokumente mehr.

Diese Nachricht wurde am 10.08.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.