Noworossijsk

Der Ölhafen der russischen Stadt Noworossiijsk. (LUCIE GODEAU / AFP)

Eine Anlegestelle sei nicht mehr nutzbar, teilte das Kaspische Pipeline-Konsortium mit. Das Unternehmen sprach von einer zielgerichteten Terrorattacke mit unbemannten Booten. Die Ukraine setzt solche mit Sprengstoff beladenen Wasserfahrzeuge – Seedrohnen – immer wieder gegen russische Ziele ein. Verletzt worden sei niemand, hieß es. Es war bereits der dritte Angriff auf eine Anlage des auch von Kasachstan betriebenen Konsortiums. Aus Kiew war zu hören, dass bei einem Angriff mit Seedrohnen im Schwarzen Meer auch zwei russische Öltanker in Brand gesetzt worden seien.

Diese Nachricht wurde am 30.11.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.