Dabei brach ein Großbrand aus, wie die örtlichen Behörden mitteilten. Bei Tausenden Menschen fiel demnach bei winterlichen Temperaturen die Heizung aus. Einige Drohnen seien zwar von der Luftabwehr abgeschossen worden, mehrere seien aber auf das Gelände des Kraftwerks Schatura eingeschlagen, das etwa 120 Kilometer östlich von Moskau liegt.

Auch die Ukraine wurde erneut von russischen Drohnen angegriffen. Nach Behördenangaben gerieten in der Industriestadt Dnipro Wohnhäuser in Brand. Mindestens 15 Menschen seien dabei verletzt worden. Auch in Saporischschja wurden laut Militärverwaltung zwei Wohnhäuser getroffen und sechs Menschen verletzt. Insgesamt griff Russland mit 98 Drohnen an, wie die Luftstreitkräfte mitteilten.

Russland meldete zudem die Einnahme dreier weiterer Ortschaften im Osten der Ukraine. Die Angaben aus dem Kriegsgebiet ließen sich zunächst nicht unabhängig überprüfen.

