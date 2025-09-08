Russlands Angriffskrieg

Andrij Melnyk, Ex-Botschafter der Ukraine in Deutschland. (Archivbild) (picture alliance / dpa / Michael Kappeler)

Mit Blick auf die ersten Monate des russischen Angriffskriegs sagte er dem Magazin "Stern", damals sei ein Ausnahmezustand gewesen. Oft habe er sehr impulsiv agieren müssen, um die Deutschen dazu zu bewegen, seinem Land zu helfen. Er habe nicht immer wohlüberlegte Worte finden können. Melnyk war von 2015 bis 2022 Botschafter in Deutschland. Mit scharfer Kritik etwa an zu zögerlichen Waffenlieferungen eckte er oft an. Altbundeskanzler Scholz bezeichnete er einmal als "beleidigte Leberwurst".

Diese Nachricht wurde am 08.09.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.