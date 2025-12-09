Dabei seien wichtige Anlagen beschädigt worden, hieß es. Opfer habe es nicht gegeben. Naftogaz fügte hinzu, Spezialisten arbeiteten an der Reparatur. Ob die Versorgung eingeschränkt ist, wurde nicht mitgeteilt. Die Anlagen des Staatskonzerns sind regelmäßig ein Ziel russischer Angriffe.
Russland meldete den Abschuss zahlreicher ukrainische Drohnen über eigenem Gebiet. In der Großstadt Tscheboksary stürzten Behörden zufolge Trümmer einer abgeschossenen Drohne in ein Wohnhaus. Dabei seien 14 Menschen verletzt worden. Tscheboksary liegt etwa 1.000 Kilometer von der Grenze zur Ukraine entfernt, dort befinden sich mehrere Rüstungsfabriken.
Diese Nachricht wurde am 09.12.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.