Ukraine-Krieg
Ukrainischer Gaskonzern meldet russische Angriffe auf wichtige Versorgungsanlagen - Verletzte in russischer Großstadt Tscheboksary nach Drohnenangriffen

Der ukrainische Gasversorger Naftogaz hat neue russische Luftangriffe auf seine Infrastruktur gemeldet.

    Kiew: Blick auf das Logo des Gaskonzerns Naftogaz an einem Standort des Unternehmens.
    Naftogaz meldet russische Angriffe auf seine Anlagen (Archivbild). (Str / Zuma Press / dpa / Str)
    Dabei seien wichtige Anlagen beschädigt worden, hieß es. Opfer habe es nicht gegeben. Naftogaz fügte hinzu, Spezialisten arbeiteten an der Reparatur. Ob die Versorgung eingeschränkt ist, wurde nicht mitgeteilt. Die Anlagen des Staatskonzerns sind regelmäßig ein Ziel russischer Angriffe.
    Russland meldete den Abschuss zahlreicher ukrainische Drohnen über eigenem Gebiet. In der Großstadt Tscheboksary stürzten Behörden zufolge Trümmer einer abgeschossenen Drohne in ein Wohnhaus. Dabei seien 14 Menschen verletzt worden. Tscheboksary liegt etwa 1.000 Kilometer von der Grenze zur Ukraine entfernt, dort befinden sich mehrere Rüstungsfabriken.
    Diese Nachricht wurde am 09.12.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.