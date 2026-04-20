Russischer Angriffskrieg
Ukrainischer Gegenangriff auf russischen Schwarzmeerhafen - ein Toter

Die Ukraine hat den russischen Schwarzmeerhafen Tuapse mit Drohnen angegriffen.

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    Dabei wurde nach dortigen Behördenangaben ein Mensch getötet und ein ​weiterer verletzt. Der örtliche Gouverneur erklärte, der Hafen stehe zu Teilen in Flammen. Trümmerteile abgeschossener ‌Drohnen hätten zudem mehrere zivile Gebäude in der Umgebung beschädigt.
    Die Ukraine attackiert in ihrem Abwehrkampf gegen den Aggressor Russland immer wieder auch Ziele jenseits der Grenze und dabei vor allem Einrichtungen der Energie-Infrastruktur.
    Diese Nachricht wurde am 20.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.