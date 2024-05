Deutschlandfunk - die Nachrichten (Deutschlandfunk )

Außerdem muss er 16 Millionen Dollar Entschädigung für seine Beteiligung an mehr als 2.500 Ransomware-Angriffen zahlen, wie das Justizministerium in Washington mitteilte. Er und seine Komplizen hätten tausende Computer weltweit gehackt, sie verschlüsselt und Lösegeld von mehr als 700 Millionen Dollar verlangt.

Der Ukrainer, der zur berüchtigten Hackergruppe Revil gehörte, war 2021 in Polen festgenommen und an die Vereinigten Staaten ausgeliefert worden. Russland erklärte im Januar 2022, Revil auf Bitten der USA zerschlagen zu haben. Revil war unter anderem verantwortlich für den Cyber-Angriff auf die US-Softwarefirma Kaseya, der Auswirkungen auf Unternehmen in 17 Ländern hatte.

