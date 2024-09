Verteidigung gegen Russlands Armee

Die von den USA und europäischen Nationen versprochenen Hilfen kämen zu oft erst mit großer Verspätung an, sagte er dem Sender CNN. Man müsse eigentlich 14 Brigaden ausrüsten, können aber von den bisher gelieferten Waffen gerade einmal vier ausrüsten. Insgesamt verfüge die Hälfte der ukrainischen Truppen über eine nicht mehr angemessenen Menge an Ausrüstung und erleide hohe Verluste.

Russland setzte unterdessen seine Luftangriffe auf Ziele in der Ukraine fort. In der Großstadt Charkiw wurde nach Angaben der Behörden ein Hochhaus getroffen , das Feuer fing. Mehr als 40 Menschen seien verletzt worden. In der Stadt Odessa wurden bei einem Drohnenangriff zwei Menschen getötet.