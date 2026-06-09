Sicherheit

Die Begrüßung zwischen Estlands Ministerpräsident Michal und Ukraines Präsident Selenskyj in Tallinn. (AFP / RAIGO PAJULA)

Der estnische Ministerpräsident Michal begrüßte Selenskyj als Gast auf dem Gipfel der sogenannten NB8-Staaten in Tallinn. Er kündigte an, man werde beraten, wie man die Verteidigungsfähigkeit der Ukraine stärken, den Druck auf Russland erhöhen und Europa sicherer machen könne. Selenskyj betonte nach einem Gespräch mit dem estnischen Staatspräsidenten Karis, die Ukraine könne kostengünstige Abfangdrohnen zur Verfügung stellen, um einen Schutzschild gegen russische Drohnenangriffe aufzubauen.

Die Beratungen finden vor dem Hintergrund mehrerer Vorfälle mit russischen Drohnen in der Region statt. Estland hält derzeit die Präsidentschaft der sogenannten NB8-Gruppe. Dazu zählen neben Estland die baltischen Staaten Lettland und Litauen sowie die nordischen Staaten Schweden, Finnland, Norwegen, Island und Dänemark.

Diese Nachricht wurde am 09.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.