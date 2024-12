Nach Merz-Besuch

Der ukrainische Präsident Selenskyj bei einer Videoansprache. (Uncredited/Ukrainian Presidential Press Office/AP/dpa)

Man brauche Langstreckenraketen, um militärische Ziele in Russland zu treffen, sagte Selenskyj in seiner abendlichen Videoansprache. Nur so könne man den Krieg rasch beenden. Die Position von Merz bezeichnete Selenskyj als richtig und fair. Der Unions-Kanzlerkandidat hatte in Kiew betont, die bisherige deutsche Politik zwinge die Ukraine, sich "mit einem Arm auf den Rücken gebunden" zu verteidigen. Er trete daher für eine Aufhebung der Reichweitenbeschränkung für deutsche Waffen ein. Im ZDF unterstrich Merz, es sei aber völlig klar, dass Deutschland auch nicht mittelbar Kriegspartei werden dürfe. Vor einer Taurus-Lieferung müssten ukrainische Soldaten daher entsprechend geschult werden. Überdies schlug Merz die Bildung einer europäischen Kontaktgruppe vor, um die weitere Unterstützung der Ukraine zu koordinieren.

