Ukraine-Gipfel der Balkanstaaten

Südosteuropa-Kroatien-Ukraine-Gipfel mit Präsident Selenskyj (Damir Sencar / Pool Fah / AP / dpa / Damir Sencar)

Mit Ministerpräsident Plenkovic wolle er zunächst über eine weitere Verteidigungszusammenarbeit und den Wiederaufbau seines Landes sprechen, schrieb Selenskyj auf X. Plenkovic kündigte an, sein Land werde Solidarität mit der Ukraine zeigen, auch in militärischer Hinsicht. Geplant ist die Unterzeichnung eines langfristigen Kooperationsabkommens zwischen Zagreb und Kiew. Zu dem Ukraine-Gipfel in Dubrovnik werden neben Selenskyj die Staats- und Regierungschefs sowie Außenminister von zwölf Ländern erwartet. Es sollen neue Militärkooperationen angekündigt werden.

Die Ukraine hat in der Nacht nach eigenen Angaben ein Waffenlager in der russischen Grenzregion Brjansk angegriffen. Das Depot, in dem auch von Nordkorea gelieferte Munition aufbewahrt werde, sei aus der Luft attackiert worden, teilte die ukrainische Armee mit. Zudem hieß es, man habe 21 russische Drohnen abgeschossen. Die russische Luftabwehr fing nach Angaben Moskaus 47 ukrainische Drohnen ab.

