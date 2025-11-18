Reise durch Europa

Er werde am Mittwoch in Ankara Lösungsvorschläge unterbreiten, teilte Selenskyj mit. Ziel sei es auch, weitere Kriegsgefangene auszutauschen. Im Mai und im Juni hatten sich Vertreter Russlands und der Ukraine in der Türkei getroffen. Es wurde vereinbart, Gefangene auszutauschen. Seit geraumer Zeit gibt es aber keine Freilassungen mehr. Auch der Gesprächsprozess zwischen Moskau und Kiew liegt auf Eis.
Selenskyj reist zurzeit durch Europa. Nach Besuchen in Griechenland und Frankreich ist der ukrainische Präsident heute in Spanien zu Gast.
