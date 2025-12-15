Wolodymyr Selenskyj, Präsident der Ukraine, verlässt das Bundeskanzleramt. Nach den Beratungen in Berlin ist Den Haag seine nächste Station. (picture alliance/dpa | Christoph Soeder)

Bei einer Konferenz in Den Haag soll eine internationale Kommission für Schadenersatz für die Ukraine eingerichtet werden. Die Kommission soll künftig Ansprüche von Einzelpersonen, Organisationen und öffentlichen Einrichtungen bewerten. Kriegsschäden in dem von Russland angegriffenen Land werden bereits seit 2023 in einem Register festgehalten. Bisher wurden rund 80.000 Ansprüche auf Schadenersatz registriert.

Selenskyj wird auch vor dem niederländischen Parlament sprechen und mit dem geschäftsführenden Ministerpräsidenten Schoof zusammenkommen. Am Nachmittag ist ein Empfang bei König Willem-Alexander geplant.

Die Niederlande gehören zu den wichtigsten Unterstützern der Ukraine. Nach Angaben des Verteidigungsministeriums haben sie seit Ausbruch des Krieges militärische Güter im Wert von rund 8,7 Milliarden Euro geliefert.

