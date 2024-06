Sicherheitspolitik

Der ukrainische Präsident Selenskyj und der saudische Kronprinz Mohammed bin Salman (dpa / ap / Pressebüro des ukrainischen Präsidialamtes)

In der Unterredung sei es auch um die Vorbereitungen zur Ukraine-Konferenz in der Schweiz am kommenden Wochenende gegangen, teilte Selenskyj mit. Aus den Aussagen ging nicht hervor, ob Saudi-Arabien eine Delegation dorthin schicken wird. Das Königshaus versucht, im russischen Angriffskrieg eine neutrale Position einzunehmen. Russland selbst ist nicht zu der Konferenz eingeladen.

Derweil kündigten die USA ein bilaterales Sicherheitsabkommen mit der Ukraine an. Der Vertrag solle heute von Präsident Biden und Selenskyj auf dem G7-Gipfeltreffen in Italien unterzeichnet werden. Das Abkommen soll eine langfristige Unterstützung Kiews sicherstellen, ebenso wie Waffenlieferungen. Biden traf bereits am späten Abend am Tagungsort in Apulien ein.

Diese Nachricht wurde am 13.06.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.