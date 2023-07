Präsident Selenskyj (2.v.l) und der litauische Präsident Nauseda halten eine ukrainische Fahne hoch, während sie sich am Rande eines NATO-Gipfels an die Menge wenden. (Pavel Golovkin / AP / dpa / Pavel Golovkin)

Generalsekretär Stoltenberg wird zum Abschluss des zweitägigen Treffens des Verteidigungsbündnisses Bilanz ziehen. Gestern hatten die Teilnehmer des Gipfels der Ukraine Hoffnung auf eine Aufnahme in die NATO gemacht. Eine formelle Einladung wurde aber an Bedingungen wie Reformen in den Bereichen Demokratie und Sicherheit geknüpft. Einen Zeitplan für den Beitritt beschlossen die Mitgliedsstaaten nicht.

Zur Unterstützung der Ukraine im russischen Angriffskrieg kündigten Deutschland und Frankreich weiteres militärisches Gerät im Wert von 700 Millionen Euro an. Nach Angaben von Verteidigungsminister Pistorius werden dem Land zwei Patriot-Startgeräte, 40 Marder-Schützenpanzer, 25 Leopard-1-Panzer sowie ein Luna-Drohnensystem im Wert von zusammen knapp 700 Millionen Euro zur Verfügung gestellt. Frankreichs Präsident Macron sicherte erstmals Marschflugkörper mit höherer Reichweite zu.

Beschlossen wurde auch die vereinfachte Sicherung des Luftraums in Estland, Lettland und Litauen. Die NATO-Verbündeten haben künftig uneingeschränkten Zugang dazu und können den Luftraum ohne Voranmeldung nutzen. Estland, Lettland und Litauen besitzen keine eigenen Kampfflugzeuge. Die NATO sichert bereits seit 2004 den Luftraum über dem Baltikum.

Weiterführende Informationen

Diese Nachricht wurde am 12.07.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.