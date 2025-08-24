Der kanadische Premierminister Mark Carney bei seiner Ankunft in Kiew (picture alliance / ZUMAPRESS.com / Sean Kilpatrick)

Nach seiner Ankunft erklärte er, Kanada werde seine Unterstützung für die Ukraine verstärken. Carney sprach von einem entscheidenden Zeitpunkt in der Geschichte des Landes. Auch Bundeskanzler Merz sicherte der Ukraine zum Unabhängigkeitstag den fortwährenden Beistand Deutschlands zu. EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen betonte, eine freie Ukraine bedeute ein freies Europa. - Die norwegische Regierung gab bekannt, dass sie zusammen mit Deutschland der Ukraine zwei Patriot-Systeme zur Verfügung stellt. Die Luftabwehr-Systeme sollen einschließlich der Raketen von Deutschland an die Ukraine geliefert werden. - Die Ukraine setzt sich seit mehr als drei Jahren gegen eine russische Invasionsarmee zur Wehr.

Im russischen Ostseehafen Ust-Luga ist nach Behördenangaben eine Ölraffinerie durch einen ukrainischen Drohnenangriff in Brand geraten. Dort wird unter anderem Kerosin für russische Flugzeuge hergestellt.

Diese Nachricht wurde am 24.08.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.