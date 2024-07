Russischer Angriffskrieg

Die Kämpfe in der Ukraine konzentrieren sich auf die Region Donezk. (Archivbild) (Efrem Lukatsky / AP / Efrem Lukatsky)

Das Militär berichtet von vielen Angriffen an mehreren Abschnitten der Front in der Region Donezk. In der vergangenen Nacht gab es auch wieder russische Luftangriffe auf verschiedene Teile des Landes. Die meisten Drohnen und Raketen konnten den Angaben zufolge aber abgeschossen werden.

Die Ukraine hat ihrerseits in der Nacht erneut Ziele auf der von Russland annektierten Halbinsel Krim mit Drohnen angegriffen. In der russischen Region Belgorod haben die Behörden nach eigenen Angaben für den Rest der Woche alle Kindergärten geschlossen, die näher als 20 Kilometer an der ukrainischen Grenze liegen. Begründet wurde dies mit der Gefahr durch ukrainischen Beschuss.

