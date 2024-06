Eine ukrainische Drohne (Archivbild). (Uncredited / ukrin / dpa / Uncredited)

Das ukrainische Militär hat nach eigenen Angaben im Süden Russlands Einrichtungen aus der Luft zerstört, die für den russischen Drohnen-Kampf von Bedeutung sind. Auf ihrem Telegram-Kanal veröffentlichte die ukrainische Marine Satellitenaufnahmen, die die Zerstörung von Lageranlagen und Trainingsgebäuden im Gebiet Krasnodar zeigen sollen. Der ukrainische Drohnenangriff soll demnach bereits in der Nacht zu Freitag durchgeführt worden sein. Nach Angaben aus Kiew wurden dabei auch Angehörige des russischen Militärs getötet. Eine unabhängige Überprüfung dieser Berichte ist nicht möglich. Das russische Verteidigungsministerium hatte zu diesem Zeitpunkt die Abwehr eines großangelegten Drohnenangriffs auf Gebiete in Südrussland gemeldet. Dabei seien auch zivile Objekte wie eine Ölraffinerie getroffen worden. Auch in der Ukraine kam es zu erneuten russischen Luftangriffen. Denh Behördenzufolge waren die Hauptstadt Kiew und deren Umgebung betroffen. Die Luftabwehr habe zwei von drei Raketen abgeschossen. Es seien zahlreiche Gebäude beschädigt worden. Die Rede ist von zwei Verletzten.

Diese Nachricht wurde am 23.06.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.