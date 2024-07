Israel

Ultraorthoxode protestieren teils gewaltsam gegen Urteil zur Wehrpflicht

In Israel haben tausende streng religiöse Männer teils gewaltsam gegen die Einführung der Wehrpflicht für ultraorthodoxe Juden protestiert. Nach Angaben der Polizei warfen Demonstranten in Jerusalem am Abend Steine und Gegenstände auf die Beamten, auch Mülltonnen brannten.