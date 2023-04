Das Bundesverteidigungsministerium (picture alliance / ZB)

Das teilte sein Ministerium am Abend mit. Ihm gehe es darum, die Zeitenwende schneller und kraftvoller umzusetzen, hieß es. Im Mittelpunkt stehe dabei ein neuer Planungs- und Führungsstab, der von Brigadegeneral Christian Freuding geleitet werde. Pistorius hatte seine Pläne gestern bei Mitarbeiterversammlungen in Berlin und Bonn vorgestellt. - Seit Langem gibt es Kritik an den Strukturen und langen Entscheidungswegen im Verteidigungsministerium sowie in nachgeordneten Bundesbehörden.

Der Verband der Beamten und Zivilbeschäftigten der Bundeswehr betrachtet Pistorius' Pläne mit Sorge. Die Vorsitzende Bornstaedt-Küpper sprach von einer Militarisierung des Ministeriums. Die Zivilbeschäftigten empfänden die Machtfülle des neuen, militärisch geführten Stabes als besorgniserregend, sagte sie dem "Tagesspiegel".

