Die Umbenennung der Berliner Mohrenstraße in Anton-Wilhelm-Amo-Straße ist vollzogen. (Christophe Gateau / dpa)

Redner verschiedener Initiativen erklärten, der Schritt sei keine reine Formalität, sondern Ausdruck eines gesellschaftlichen Wandels. Erst am späten Freitagabend hatte das Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg im Eilverfahren Grünes Licht für die Umbenennung gegeben. Es kassierte einen nur wenige Stunden zuvor vom Verwaltungsgericht Berlin verfügten Stopp der Umbenennung. Der Bezirk Mitte mit Bürgermeisterin Remlinger, Grüne, hatte die Entscheidung angefochten. Damit konnte der Festakt wie geplant stattfinden.

Die Umbenennung war bereits 2021 angekündigt worden, da der Straßenname als rassistisch kritisiert wird. Anwohner klagten gegen die Umbenennung. Sie argumentierten, Mohrenstraße sei bei der Benennung vor 300 Jahren wertschätzend gemeint gewesen.

Der neue Name ehrt nun den Philosophen Anton Wilhelm Amo, der im 18. Jahrhundert als einer der ersten afrikanischstämmigen Gelehrten in Europa wirkte. Er kam im Kindesalter nach Europa, lehrte später an den Universitäten Wittenberg, Halle und Jena, ehe er 1747 nach Afrika zurückkehrte. Er stammte von der afrikanischen Westküste und starb vermutlich im heutigen Ghana.

