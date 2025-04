Offener Brief

Umbenennung des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend? Frauenverbände warnen künftige Bundesregierung

Mehrere Frauenverbände und andere Organisationen warnen die wohl künftige Bundesregierung aus Union und SPD, das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend umzubenennen und die entsprechenden Referate zu schrumpfen. Das sende ein falsches Signal, heißt es in einem offenen Brief an die Parteivorsitzenden.