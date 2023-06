Um internatioler zu klingen, lässt die Deutsche Post DHL Group künftig das Deutsche Post im Unternehmensnamen weg. (IMAGO / Political-Moments / IMAGO)

Der global agierende Konzern verzichtet künftig auf den Namensteil "Deutsche Post" und heißt künftig nur noch "DHL Group". In einer Mitteilung des Bonner Unternehmens heißt es, schon jetzt stammten 90 Prozent des Konzernumsatzes aus Geschäften unter der Marke DHL, darunter auch das Paketgeschäft hierzulande. Lediglich noch etwa ein Drittel der rund 600.000 Beschäftigten seien im einstigen Stammgeschäft tätig wie etwa der Briefzustellung in Deutschland. Hingegen hätten andere Konzernsparten wie Expressdienste, Frachtgeschäfte und Logistikdienstleistungen an Bedeutung gewonnen.

Die Post hat bereits eine Reihe von Namensänderungen hinter sich. Ab 1950 hieß sie zunächst Bundespost. Im Zuge der Privatisierung firmierte sie 1995 um zu Deutsche Post. Den Zussatz DHL erhielt das Unternehmen 2002 nach dem Kauf des gleichnamigen US-Logistikers.

