Mehrere Wohnhäuser in Kiew sollen durch herabfallende Trümmerteile von abgeschossenen Drohnen getroffen worden sein. (AFP / HANDOUT)

Am frühen Morgen seien in der Stadt und in der Umgebung knapp 70 Flugkörper abgefangen worden, meldete die ukrainische Luftwaffe. Auch in anderen Landesteilen wurde Luftalarm ausgelöst. Es sei der bislang größte Drohnenangriff der russischen Armee seit Kriegsbeginn gewesen, hieß es. Wie der Kiewer Bürgermeister Klitschko mitteilte, wurden fünf Menschen verletzt. Der Angriff fand am heutigen Holodomor-Gedenktag statt. Der ukrainische Präsident Selenskyj sprach von bewusstem Terror Russlands. - Der Begriff Holodomor steht für die Hungersnot in der Ukraine vor 90 Jahren. In der damaligen Sowjetunion waren unter der Herrschaft von Diktator Stalin Millionen Menschen gestorben.

Diese Nachricht wurde am 25.11.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.