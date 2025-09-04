Finanzierungsprobleme

Viele Schwimmbäder müssten eigentlich saniert werden. (IMAGO / Thorsten Gutschalk)

Das geht aus einer Umfrage des Verbands kommunaler Unternehmen hervor, über die die Funke Mediengruppe berichtet. Dafür wurden mehr als 100 Betreiber von kommunalen Bädern befragt. Demnach ist nur jedes fünfte Bad frisch saniert. Die Betreiber sehen als Grund für den Sanierungsstau vor allem Probleme bei der Finanzierung wie unzureichende und unpassende Fördermittel, aber auch gestiegene Zinsen und Baukosten.

Der Verband warnt vor den Folgen maroder Bäder etwa mit Blick auf das Schulschwimmen.

