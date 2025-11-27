Chat GPT & Co.

Schüler bei der Nutzung von ChatGPT im gymnasialen Deutschunterricht. (picture alliance / dpa / Philipp von Ditfurth)

85 Prozent der KI-Nutzer greifen dafür auf ChatGPT zurück - mit Abstand die meisten; auf Google Gemini 33 Prozent. Auch ein deutsches KI-Werkzeug wird der Studie zufolge häufig benutzt: Jeder Fünfte arbeitet für Übersetzungen und Schreibarbeiten mit DeepL, das ein Kölner Startup entwickelt hat. Die europäische KI-Hoffnung Le Chat des französischen Anbieters Mistral nutzen 1 Prozent.

Weiter betont der TÜV, im Privatbereich zahle schon jeder Zehnte, um einen noch leistungsfähigeren Zugang zu einem KI-Werkzeug zu erhalten. Unter denjenigen, die KI für berufliche Zwecke einsetzen, sind es 31 Prozent. Die meisten sehen in den KI-Werkzeugen Hilfsmittel, um produktiver zu arbeiten und sich weiterzubilden. Vor zwei Jahren diente sie den meisten noch zur Unterhaltung.

Für die KI-Studie 2025 befragte das Meinungsforschungsinstitut Forsa im Auftrag des TÜV-Verbands repräsentativ 1.005 Personen ab 16 Jahren. Der allgemeine KI-Boom startete Ende 2022, als das US-Unternehmen OpenAI für alle einen kostenlosen Zugang zu ChatGPT ermöglichte.

