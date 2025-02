Umfrage: Knapp zehn Prozent der Eltern sparen bei gesundem Essen (picture alliance / Rupert Oberhäuser / Rupert Oberhäuser)

In einer Forsa-Umfrage im Auftrag der Nichtregierungsorganisation "Save the Children" gaben neun Prozent der Mütter und Väter minderjähriger Kinder an, sie würden "sehr häufig oder eher häufig" auf gesunde und oft teure Produkte verzichten. - Die Organisation forderte die künftige Bundesregierung auf, Kinderarmut nicht zu ignorieren. In einem der reichsten Länder der Welt müssten sich alle Familien eine ausgewogene Ernährung leisten können.

