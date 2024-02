Der Umsatz einschließlich Preiserhöhungen stieg nach vorläufigen Berechnungen im Gesamtjahr um 6 Prozent auf insgesamt 238,1 Milliarden Euro, wie der Branchenverband ZVEI am Donnerstag in Frankfurt mitteilte . Auch die Bestellungen aus dem Inland legten zu. Hier hat es einen Anstieg um 2,6 Prozent gegeben. Zurückhaltung spürte die Branche indes von Kunden aus dem Ausland. Hier gab es ein Minus von 6,1 Prozent, sodass die Auftragseingänge insgesamt um 2,2 Prozent hinter dem Vorjahreswert zurückblieben. Insbesondere zum Jahresende hatte es einen Einbruch gegeben. Die Stimmung in der Brachen hellte sich zuletzt jedoch mit Blick auf die kommenden Monate wieder etwas auf. Das Geschäftsklima in der Branche verbesserte sich im Januar den zweiten Monat in Folge.