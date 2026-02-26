Material für russisches Militär

Wie die Karlsruher Justizbehörde der ARD bestätigte, laufen Verfahren gegen zwölf Beschuldigte. Ihnen wird vorgeworfen, eine terroristische Vereinigung im Ausland zu unterstützen. Dabei handelt es sich um die selbsternannten Volksrepubliken Donezk und Luhansk. Russland hatte sie 2022 völkerrechtswidrig annektiert.
Bekannt waren bislang nur Ermittlungen gegen vier Mitglieder des Vereins "Friedensbrücke Kriegsopferhilfe" aus Brandenburg. Laut seiner Internetseite organisiert der Verein Hilfsgüter-Transporte für Kriegsopfer. Nach Recherchen der ARD wurde auch Material für das russische Militär geliefert.
Diese Nachricht wurde am 26.02.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.