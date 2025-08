Der ehemalige rumänische Präsident Ion Iliescu ist gestorben (Archivbild aus dem Jahr 2007) (picture alliance / ASSOCIATED PRESS / Vadim Ghirda)

Wie die Regierung in Bukarest bestätigte, starb er im Alter von 95 Jahren. Iliescu hatte 1989 nach dem Sturz des kommunistischen Diktators Ceausescu die Macht in Rumänien übernommen. 1990 wurde er in den ersten freien Wahlen des Landes im Amt bestätigt und war bis 1996 und dann noch einmal von 2000 bis 2004 Präsident.

Nach seiner Amtszeit wurde Iliescu wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit angeklagt. Ihm wurde unter anderem vorgeworfen, während der Revolution 1989 die Tötung hunderter Demonstranten durch Sicherheitskräfte in Kauf genommen zu haben. Die Gerichtsverfahren wurden nie abgeschlossen. Iliescu hat die Vorwürfe stets bestritten.

Diese Nachricht wurde am 06.08.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.