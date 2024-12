Soll neuer georgischer Präsident werden: Micheil Kawelaschwili. (IMAGO / Xinhua / Zhong Zhong)

Die amtierende Präsidentin Surabischwili erkennt Kawelaschwili allerdings nicht an und will ihr Amt nicht aufgeben. Sie fordert eine Wiederholung der umstrittenen Parlamentswahl von Ende Oktober. Surabischwili und andere Regierungsgegner werfen Kawelaschwili und der Regierungspartei Georgischer Traum vor, das Land von der EU entfernen und wieder näher an Russland heranrücken zu wollen.

Gestern Abend hatten in der Hauptstadt Tiflis erneut tausende Menschen für die Anbindung ihres Landes an die Europäische Union demonstriert - darunter die Präsidentin. Unter anderem versammelten sie sich entlang des Kura-Flusses. Damit gingen die regierungskritischen Proteste in dem Kaukasusland in ihren zweiten Monat.

Die Lage in Georgien ist seit der Parlamentswahl vom 26. Oktober stark angespannt. Die Regierungspartei Georgischer Traum hatte dabei laut offiziellem Wahlergebnis eine deutliche Mehrheit errungen. Die Opposition wirft ihr jedoch Wahlbetrug vor. Am 28. November kündigte die georgische Regierung an, die Beitrittsverhandlungen mit der EU bis 2028 auszusetzen.

Diese Nachricht wurde am 29.12.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.