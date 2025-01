Umstrittener Post: Chefin der Grünen Jugend entschuldigt sich

Die Bundes-Vorsitzende der Grünen Jugend Jette Nietzard (hier links neben ihrem Ko-Vorsitzenden Jakob Blasel) (Sebastian Willnow / dpa / Sebastian Willnow)

In einem späteren Text erklärte sie, sie hätte den ersten Text so nicht formulieren sollen, sie entschuldige sich dafür. Niemand sollte an Silvester verletzt werden. Nietzard hatte in einem inzwischen gelöschten Beitrag geschrieben, Männer die ihre Hand beim Böllern verlieren, könnten zumindest keine Frauen mehr schlagen. Dafür erntete sie viel Kritik.

Später verwies sie in einem weiteren Posting auf die Gewalt, die viele Frauen durch Partner oder Ex-Partner erführen und fügte hinzu: Statt über - Zitat - "gekränkte Männeregos" zu sprechen wäre es gut, dies über systematische Lösungen für häusliche Gewalt zu tun.

Diese Nachricht wurde am 01.01.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.