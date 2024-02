Der Industriehafen Mukran bei Sassnitz. (IMAGO / BildFunkMV / IMAGO)

Das rund 300 Meter lange Schiff "Energos Power" legte vor dem Industriehafen Mukran bei Sassnitz an einem vorbereiteten Liegeplatz an. Wie der künftige Terminal-Betreiber "Deutsche Regas" mitteilte, beginnen nun die Vorbereitungen für einen Probebetrieb. Das Schiff brachte dazu norwegisches LNG mit. Künftig soll es Flüssigerdgas von anderen Tankern aufnehmen, wieder in einen gasförmigen Zustand versetzen und in eine rund 50 Kilometer lange Leitung zum Festland einspeisen.

Auf Rügen ist das Terminal umstritten. Unter anderem werden Nachteile für den Tourismus befürchtet. Auch mehrere Naturschutzverbände hatten sich dagegen gewandt; sie verwiesen auf drohende Umweltschäden durch die Bauarbeiten. Der Naturschutzbund war mit einer Klage vor dem Bundesverwaltungsgericht gegen das Vorhaben gescheitert.

