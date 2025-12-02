Gemeinsame Stellungnahme

Mehrere Verbände kritisieren Pläne der EU für die künftige Agrarpolitik. (pa/Jochen Tack)

Die Verbände kritisieren, dass künftig wieder mehr Gelder für reine Flächenprämien vorgesehen seien, nicht aber für ökologische Mindeststandards, die Klima- und Artenschutz dienen. Dies ignoriere Empfehlungen unter anderem der Wissenschaft und gefährde die gesellschaftliche Akzeptanz der Agrarzahlungen. In der Stellungnahme verweisen die Verbände auch auf den aktuellen Bericht der Europäischen Umweltagentur zum Zustand der Umwelt in Europa.

Die Europäische Kommission will den Bauern in der EU künftig weniger Geld fest zusagen. Wie aus einem Haushaltsvorschlag der Brüsseler Behörde hervorgeht, sollen Landwirten für den Zeitraum 2028 bis 2034 nur etwa 300 Milliarden Euro zugesichert werden - und damit mehr als 20 Prozent weniger als in der laufenden siebenjährigen Budgetperiode veranschlagt.

Die EU-Kommission will außerdem den Geldtopf für die Agrarpolitik mit Budgets für andere Politikbereiche zusammenlegen.

