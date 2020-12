Umwelt und Verbraucher

Corona-Maßnahmen Diese Besuchsregeln gelten an Weihnachten Bis voraussichtlich 10. Januar gelten wegen der Pandemie in Deutschland strenge Corona-Maßnahmen inklusive Kontaktbeschränkungen. An Weihnachten sollen einige der Beschränkungen jedoch gelockert werden, zum Beispiel, mit wie vielen Personen man sich unterm Weihnachtsbaum treffen darf. Ein Überblick. Beitrag hören

Auch Ökostrom macht Probleme Die Entsorgung von Windkraftanlagen ist kompliziert Für die Energiewende in Deutschland sollen mehr Windkraftanlagen gebaut werden. Gleichzeitig werden ältere Windräder ausgemustert und abgebaut. Die umweltgerechte Entsorgung dieser Anlagen ist derzeit gar nicht so einfach. Ein altbewährtes Material könnte deshalb eine Renaissance erleben. Beitrag hören

EU-Gipfel "Klimapolitik wird anspruchsvoller werden" Wenn beim EU-Gipfel eine Verschärfung der EU-Klimaziele beschlossen wird, dann wird das auch Deutschland betreffen, sagte Oliver Geden von der Stiftung Wissenschaft und Politik im Dlf. Zurzeit liege das deutsche Klimaziel noch über dem der EU. Wenn die EU anzieht, müsse auch Deutschland sein Ziel verschärfen. Beitrag hören

CO2-Ausstoß weltweit Mit Vollgas in die Erderwärmung Auch wenn alle selbst gesteckten Ziele derzeit eingehalten würden, verfehlt die Weltgemeinschaft ihre Klimaziele. Das belegt eine Studie des UN-Umweltprogramms. Subventionen in klimafreundliche Techniken und ein Ende der Unterstützung für fossile Brennstoffe könnten den Kurs noch beeinflussen. Beitrag hören

Klimagerechtigkeit "Müssen CO2-Ausstoß der Gutverdiener einschränken" Mira Alestig (Oxfam) hat mehr Klimagerechtigkeit gefordert, denn laut einer Studie sind es vor allem die Armen, die die Umwelt schützen, während die Reichen immer stärker die Umwelt belasten. Der Green Deal der EU sei ein wichtiger Hebel für mehr Klimagerechtigkeit, sagte sie im Dlf. Beitrag hören

Ausbeutung für Naturschutzprojekte Vermeintlich klimaneutral Kobalt und Lithium sind essentielle Rohstoffe für die Produktion von Batterien für Elektroautos. Im Kongo und in Südamerika werden sie unter fragwürdigen Bedingungen abgebaut. Mit diesem Konzept würden im Grunde alte koloniale Strukturen reproduziert, kritisieren Umweltschützer. Beitrag hören

Klimaschutz-Index von Germanwatch Deutschland ist kein Musterknabe Was wird weltweit gegen die Klimaerwärmung getan? Das erfasst die Klimaschutz-Lobbyorganisation Germanwatch jedes Jahr in einem Index. Ganz vorne mit dabei sind Schweden, Großbritannien und Dänemark. Beitrag hören

Rohstoff-Gewinnung Das Wettrennen der beiden deutschen Lithiumproduzenten Im Osterzgebirge liegen große Vorkommen an Lithium, einem gefragten Rohstoff für die Batterieproduktion für Elektroautos. Parallel tun sich auch Lithium-Konzentrationen im Untergrund des Oberrheingrabens auf, deren Gewinnung sogar noch umweltverträglicher sein könnte als im Erzgebirge. Beitrag hören

Teufelskreis der US-Waldbrände Dürre, Schlammlawinen, verseuchtes Trinkwasser Nach wie vor wüten in den USA Waldbrände, immer wieder zerstören sie Häuser. Unterschätzt werden zudem häufig die Folgen der Feuer. Für die betroffenen Regionen entstehen zahlreiche weitere Schäden und manchmal werden sie zum Bestandteil eines sich selbst verstärkenden Teufelskreises. Beitrag hören

Bessere Klimabilanz als Gas Hamburg will Buschholz aus Namibia verfeuern Bis 2030 soll der CO2-Ausstoß in Hamburgs Kraftwerken um 55 Prozent sinken. Und dabei könnte auch die Buschholzverfeuerung helfen und Gas und Kohle als Brennmittel ersetzen. Das Holz könnte aus Namibia importiert werden – die Idee ist allerdings umstritten. Beitrag hören

Brutale Wildhüter in WWF-Projekten "Es sind wirklich Ausnahmefälle" Immer wieder kommt es in WWF-Projekten zu schweren Konflikten zwischen Wildhütern und der Bevölkerung. Der Organisation wurden deshalb Menschenrechtsverletzungen vorgeworfen. Eine Untersuchung zeigt nun, dass die Vorwürfe oft berechtigt sind - eigene Mitarbeiter seien aber nicht involviert, sagte Eberhard Brandes vom WWF-Deutschland. Beitrag hören

Ökonomin Kemfert: EEG durch Überarbeitung eher verschlimmbessert Die Ökonomin Claudia Kemfert kritisiert den Entwurf für ein überarbeitetes Erneuerbare-Energien-Gesetz. Damit sei die Energiewende nicht zu stemmen, sagte Kemfert im Dlf. Es gebe immer noch sehr viele regulatoriche Hindernisse, besonders für den Solarstrom-Eigengebrauch. Beitrag hören

Klagen gegen Klimasünder "Künftigen Generationen wird jedwede Kontrolle über ihr Leben entzogen" In dem Film "Ökozid", der in der ARD zu sehen ist, geht es um eine fiktive Klage gegen Deutschland wegen des Klimawandels. Die Rechtsanwältin Roda Verheyen vertritt schon heute Menschen, die Unternehmen wegen der Klimakrise verklagen. Dabei gehe es auch um die Würde des Menschen, sagte Verheyen im Dlf. Beitrag hören

Computer statt Versuchskaninchen "Tierversuche bringen eine falsche Sicherheit" Tierversuche in der Medizin könnten durch moderne wissenschaftliche Verfahren ersetzt werden, sagte Kristina Wagner vom Deutschen Tierschutzbund im Dlf. Doch das Problem sei, dass man gerade bei Behörden und Ministerien noch gegen Windmühlen kämpfen müsse. Beitrag hören

Forschungen in der Schweiz Staatliches Prüflabel auch für Stoffmasken Oft nicht genug gewebt und viel zu durchlässig: Wirksamkeitstests von Einwegmasken und Stoffmasken sind alarmierend, sagt der Schweizer Aerosolforscher Ernest Weingartner. Er fordert daher einen einheitlichen Prüfstandard auch für Textilmasken - so wie es ihn bereits für medizinische Masken gibt. Beitrag hören

Elfenbein-Schmuggel Naturschützer befürchten Sogwirkung durch mildes Urteil Am Landgericht Cottbus wurde ein Elfenbein-Schmuggler zu einer Strafe von einem Jahr und acht Monaten auf Bewährung verurteilt. 500 Kilogramm Elfenbein wollte er von Deutschland nach Vietnam schmuggeln. Naturschützer sehen das Strafmaß mit gemischten Gefühlen. Beitrag hören

Überschuldung in Deutschland Verdopplung der Privatinsolvenzen für 2021 erwartet Die Zahl überschuldeter Verbraucher ist laut einer Studie der Wirtschaftsauskunftei Creditreform zurückgegangen. Doch nachhaltig ist das nicht. Besonders gefährdet sind laut Patrik-Ludwig Hantzsch von Creditreform diejenigen, die sowieso schon wenig verdienen - und in Zeiten von Corona kaum sparen können. Beitrag hören

Fahrgastverband Pro Bahn "Wir brauchen viel zu lange, um das Schienennetz auszubauen" Fahrzeiten zu verkürzen sei ein wichtiger Schritt, damit Passagiere vom Flugzeug auf die Bahn umsteigen, sagte der Ehrenvorsitzender des Fahrgastverbandes Pro Bahn, Karl Peter Naumann, im Dlf. Der Ausbau des Schienennetzes müsse dafür viel schneller voran gehen. Beitrag hören

Vier Jahre Trump-Regierung „Aus Sicht der Klimapolitik katastrophal“ Das Tempo, in dem die Regierung Trump frühere klima- und energiepolitische Regulierungen rückabgewickelt habe, sei atemberaubend, kritisierte Bastian Hermisson, Büroleiter der Heinrich-Böll-Stiftung in Washington, im Dlf. "Auch die US-Umweltbehörde EPA ist heute nur noch ein Schatten ihrer selbst." Beitrag hören

Tickets und Mitgliedsbeiträge Verbraucherrechte im Teil-Lockdown Kein Sport im Verein, kein Stadionbesuch, keine Inlandsreisen, kein Theater: Was ist während der Corona-Einschränkungen im November noch erlaubt und wie sieht bei Ausfällen von Veranstaltungen und Kursen eine mögliche Entschädigung aus? Ein Überblick. Beitrag hören

Artensterben Studie dokumentiert massiven Insektenschwund Als „niederschmetternd“ bezeichnet Forscher Wulf Gatter das Ergebnis seiner in den 70er-Jahren begonnenen Langzeitstudie auf der schwäbischen Alb zum Insektenbestand. Im Vergleich zu damals seien heute teilweise nur noch drei Prozent bestimmter Insektenarten vorhanden. Beitrag hören

Weniger Abfall im Alltag An Ideen mangelt es nicht Weniger Plastik beim Take-Away-Essen, Kaffeekapseln ohne Alu oder Mehrwegflaschen für Desinfektionsmittel: An Ideen für weniger Abfall im Alltag mangelt es nicht. Doch die Gründer müssen den Handel oft erst überzeugen. Eine Konferenz hat nun innovative Lösungen aus verschiedensten Bereichen präsentiert. Beitrag hören

Klima- und Umweltschutz in den USA Die umstrittene Umweltpolitik der Trump-Regierung Seit seinem Amtsantritt hat Donald Trump rund 100 Klima- und Umweltregeln abgeschafft oder gelockert. Stattdessen schwärmt er von Kohle, obwohl Kohle von allen Fossilen den höchsten CO2-Ausstoß hat. Sollte er die US-Wahl gewinnen, sei der vernachlässigte Klimaschutz nicht mehr aufzuholen, warnen Experten. Beitrag hören

Innerstädtischer Verkehr Kommt der nationale Fußverkehrsplan? Für Fußgänger muss sich in deutschen Innenstädten einiges ändern - so lautet das Fazit des 3. Deutschen Fußverkehrskongresses. Rufe nach einem nationalen Fußverkehrsplan werden laut. Das Ziel bis zum Jahr 2030: Der Anteil des Fußverkehrs am innerstädtischen Gesamtverkehr soll von 20 auf 30 Prozent steigen. Beitrag hören

Kritik an EU-Agrarreform Germanwatch: Tierhaltung muss umgebaut werden Tobias Reichert von der Umweltschutzorganisation Germanwatch hält die Einigung für eine EU-Agrarreform für unzureichend. Die von der EU gesetzten Klimaziele könne man mit den vereinbarten Mitteln für Umweltprogramme nicht erreichen, kritisierte er im Dlf. Vor allem die Tierhaltung müsse umgebaut werden. Beitrag hören

EU-Importe aus Ghana Von legalem und illegalem Fischfang 85 Prozent des Fischfangs in Ghana wird in die EU importiert. Doch viele ghanaische Fangflotten fischen illegal, Bestände werden überfischt. Die dortige Regierung und die EU könnten mehr gegen illegale Praktiken in der Fischereiindustrie tun - aber deren Strukturen sind intransparent und komplex. Beitrag hören

Neue Quarantäne-Regeln Was darf ich, was nicht? Beim Corona-Gipfel im Kanzleramt wurden die Quarantäneregeln für Reiserückkehrer an neue Erkenntnisse von Virologen angepasst - das heißt: erleichtert und verkürzt. Ein zentraler Punkt dabei ist der Corona-Test, der frühestens fünf Tage nach der Einreise gemacht werden kann. Beitrag hören

Verbraucherrechte bei Beherbergungsverbot "Die Rechtslage ist unklar" Wenn Verbraucher eine Reise aufgrund des in einigen Bundesländern geltenden Beherbungsverbots nicht oder verspätet antreten können, sei das eine Situation, die es so bisher noch nie gegeben habe, sagte Verbraucherschützerin Beate Wagner im Dlf. Kostenfrei von dem Buchungsvertrag zurücktreten, sei aber schwierig. Beitrag hören

COVID-19 und CO2-Rückgang "Der Klima-Effekt ist erstaunlich gering" Die Coronakrise hat weltweit zu einem Rückgang der CO2-Emissionen um fast neun Prozent geführt, so das Ergebnis eines internationalen Forscherteams. Das sei zwar bemerkenswert, aber immer noch zu wenig, sagte einer der beteiligten Wissenschaftler, Hans-Joachim Schellnhuber, im Dlf. Beitrag hören

EU-Chemikalienstrategie Balanceakt für Brüssel Die EU-Kommission will ihre Chemikalienstrategie reformieren. Druck bekommt sie dabei von zwei Seiten: Umweltschützer fordern eine strengere Politik, die Industrie will weniger Verbote. Denn gerade in der Coronakrise wünsche man sich - etwa bei der Produktion von Desinfektionsmitteln - mehr Freiheiten. Beitrag hören

Solarstrom und EEG-Novelle Energieexperte: Anlagenbesitzer drohen hinzuschmeißen Eine Photovoltaik-Anlage sei in der Regel ein gutes Geschäft, sagte Energiesystem-Forscher Volker Quaschning im Dlf. Teile der geplanten EEG-Gesetzesnovelle kritisiert er aber als kontraproduktiv. Ein verpflichtender Smart-Meter-Einbau bringe nicht viel für kleinere Solaranlagen, sondern gefährde deren Wirtschaftlichkeit. Beitrag hören

Schadstoffe in Verpackungen und Geschirr "Bestimmte Stoffgruppen müssen komplett verboten werden" Die geltenden rechtlichen Regelungen reichen nicht aus, um sicherzustellen, dass Lebensmittelverpackungen und Geschirr gesundheitlich unbedenklich sind, sagte Anne Markwardt vom Verbraucherzentrale Bundesverband im Dlf. Dringend notwendig sei unter anderem ein europäisches Zulassungsverfahren. Beitrag hören

PayPal Wie sicher ist der Zahlungsdienstleister? Corona hat den Trend zum Online-Kauf weiter verstärkt - bezahlt wird dabei gerne mit PayPal. Von der Technik her biete der Zahlungsdienstleister ein sicheres System, sagte David Riechmann von der Verbraucherzentrale NRW im Dlf. Er rät dennoch zur sogenannten Zwei-Faktor-Authentifizierung. Beitrag hören

Energieverbrauch Weniger heizen, trotzdem mehr zahlen Die Heizkosten in Deutschland sind 2019 um 2,5 Prozent gestiegen – obwohl Mieter insgesamt weniger geheizt haben, so ein Bericht des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung. Dies liege vor allem am gestiegenen Preis für Heizöl, sagte Franziska Schütze, Autorin der Studie, im Dlf. Beitrag hören

Chinas CO2-Pläne "Durchbruch in der internationalen Klimapolitik" Die Ankündigung von Chinas Staatspräsident Xi Jinping, sein Land wolle bis zum Jahr 2060 klimaneutral sein, wertet Lutz Weischer von Germanwatch als Meilenstein in der Klimapolitik. Es zeige, dass China nicht neben den USA stehen wolle als jemand, der sich nicht bewege, sagte Weischer im Dlf. Beitrag hören

EEG-Reform "Die erneuerbaren Energien sind konkurrenzlos günstig" Der Ausbau der Ökostromkapazitäten bei der EEG-Reform sei viel zu niedrig angesetzt, sagte der Energie- und Klimaeexperte Tobias Pforte-von Randow im Dlf. Dabei wären die erneuerbaren Energien technisch in der Lage, bis 2030 mindestens 75 Prozent des Stroms zu generieren. Beitrag hören

Abfallexporte Polen wird zur Müllhalde Europas Tausende Tonnen Müll werden jedes Jahr nach Polen exportiert, auch aus Deutschland. Das Problem: Viele Transporte sind illegal. Zudem fehlt es in Polen an Weiterverwertungs- und Entsorgungsanlagen. Während Menschen und Umwelt unter den Abfällen leiden, verdienen andere viel Geld. Beitrag hören

Greenpeace zu Retourenvernichtung "Überproduktion muss weh tun" Versandhändler vernichten unter gewissen Umständen neuwertige Waren. Die Bundesregierung hat dagegen einen Gesetzentwurf vorgelegt - der gehe allerdings nicht weit genug, sagte Viola Wohlgemuth von Greenpeace im Dlf. Sie fordert unter anderem ein kompromissloses Vernichtungsverbot. Beitrag hören

Ökobilanz Plastik vs. Karton "Wenn es geht, unverpackt kaufen" Plastikverpackungen sind nach Einschätzung von Verpackungsexpertin Gunda Rachut nicht grundsätzlich schlecht. Denn Verpackungen aus nur einem Material seien besser zu recyceln als etwa beschichtete Kartons, etwa für Obst und Gemüse. Am besten sei Verpackungsvermeidung, sagte Rachut im Dlf. Beitrag hören

Verkehrswende Coronakrise als Chance für lebenswerte Städte Die Coronakrise hat Fortbewegungsgewohnheiten schnell verändert. Das ist ein Ergebnis einer Studie, die der Deutsche Städtetag, der Städte- und Gemeindebund und der Verband deutscher Verkehrsunternehmen in Auftrag gegeben haben. Die Verbände wollen den Trend nutzen, und Autos aus den Städten zurückdrängen. Beitrag hören

Klimaneutraler Verkehr "Bis 2040 müssen alle Pkw mit Verbrennungsmotoren von der Straße verschwinden" Will die EU die Pariser Klimaziele einhalten, muss der Verkehr einer Greenpeace-Studie zufolge bis 2040 klimaneutral werden. Dazu müsste die Zahl der Pkws und Lkws auf europäischen Straßen halbiert werden, sagte Benjamin Stephan von Greenpeace im Dlf. Autos, die dann noch fahren, müssten elektrisch sein. Beitrag hören

Streaming und Datenübertragung Für Videokonferenzen und Filme am besten Glasfaserkabel und WLAN nutzen Durch die Coronakrise sei die Menge der übertragenen Daten explodiert, gleichzeitig seien Treibhausgas-Emissionen signifikant zurückgegangen, sagte der Präsident des Umweltbundesamtes, Dirk Messner, im Dlf. Dadurch könne Deutschland noch seine Klimaziele für 2020 erreichen. Wichtig sei, wie Daten übertragen werden. Beitrag hören

Kritik an Datenbanken für Energieversorger Energiekunden müssen ihre Daten schützen Über Datenbanken für Energieversorger können wechselfreudige Kunden diskriminiert werden - das haben Medienrecherchen ergeben. Um sich davor zu schützen, müssten Energiekunden dafür sorgen, dass Anbieter ihre Daten nicht weitergeben, so Leonora Holling vom Bund der Energieverbraucher im Dlf. Beitrag hören

Umstrittene Gas-Pipeline Klimaforscher: "Nord Stream 2 in fünf bis zehn Jahren abschalten" Die Gas-Pipeline Nord Stream 2 hätte man aus klimapolitischer Sicht von vornherein nicht bauen dürfen, sagte der Klimaökonom Niklas Höhne im Dlf. Fossiles Erdgas müsse langfristig aus dem Energiemix verschwinden - und die Pipeline nach einigen Jahren wieder abgeschaltet werden. Beitrag hören

Erneuerbare-Energien-Gesetz "Bei gleichbleibendem Stromverbrauch können die Ausbauziele erreicht werden" Bis 2030 soll der Anteil an Ökostrom in Deutschland bei 65 Prozent liegen. Dafür will Wirtschafsminister Peter Altmaier (CDU) das EEG-Gesetz reformieren. Der Vorschlag enthalte gute Elemente, sagte der Energie-Ökonom Andreas Löschel im Dfl. Doch beim Thema Stromverbrauch gebe es kritische Annahmen. Beitrag hören

Nahrungsmittelproduktion Wirtschaftsexperte: Lebensmittel müssten deutlich teurer werden Umwelt-Folgekosten, die aus der Produktion von Lebensmitteln entstehen, seien in den aktuellen Preisen für die Verbraucher nicht sichtbar, kritisierte der Wirtschaftswissenschaftler Tobias Gaugler im Dlf. Insbesondere Lebensmittel tierischer Herkunft müssten deutlich teurer werden. Beitrag hören

Coronavirus und Aerosole Luftfilter können Virenlast in Räumen halbieren Mobile Raumluftreiniger können die Aerosol-Konzentration in geschlossenen Räumen deutlich verringern. Das haben Forscher der Universität der Bundeswehr in München herausgefunden. Allerdings hängt der Erfolg von der Platzierung im Raum ab und von der Laufdauer der Geräte. Die winzigen Tröpfchen gelten als Hauptgrund für die Ansteckung mit Covid-19. Beitrag hören

Wasserversorgung in NRW Geplanter Vorrang für Trinkwasser stößt auf Kritik Die Trinkwasserversorgung in NRW soll künftig Vorrang vor anderen Wasserentnahmen haben, das plant die Landesregierung. Doch es hagelt Kritik an dem Gesetzesentwurf, nicht nur von Umweltschützern. Vertreter aus Industrie, Wirtschaft und Landwirtschaft fürchten, bei der Wasserentnahme benachteiligt zu werden. Beitrag hören

Trockenheit in Deutschland Waldumbau mit mediterranen Baumarten Fichten, Kiefern und Douglasien leiden massiv unter der zunehmenden Trockenheit. Ein Umbau des Waldes in Deutschland wird deshalb aus ökologischen wie wirtschaftlichen Gründen immer notwendiger. Ein wissenschaftlich begleiteter Versuchsanbau mit Libanonzedern gibt nun Hoffnung. Beitrag hören

Photovoltaik Die Misere mit dem Mieterstrom Mit dem Mieterstromgesetz von 2017 sollte die Installation von Photovoltaik-Anlagen auf Dachflächen angekurbelt werden. Doch der Erfolg lässt nach wie vor auf sich warten. Das Gesetz gilt als undurchdacht und viel zu bürokratisch und kompliziert. SPD und Grüne drängen bereits auf eine Neuregelung. Beitrag hören

Vorsorgevollmacht, Betreuungs- und Patientenverfügung Wenn Angehörige im Notfall entscheiden müssen Schwere Unfälle, Schlaganfälle oder andere Erkrankungen können von einem Tag zum anderen alles verändern. Wie gelingt es rechtzeitig, für solche Situationen Vorsorge zu treffen? Betreuungs- und Patientenverfügung oder eine Vorsorgevollmacht spielen dabei entscheidende Rollen. Ein Überblick. Beitrag hören

Corona und Klima Homeoffice kann CO2 sparen Auf dem Höhepunkt der Corona-Krise - als die Straßen aufgrund des Lockdowns deutlich leerer waren - hatten viele das Gefühl, die Luft sei besser. Tatsächlich könnte mehr Homeoffice-Arbeit einer Studie zufolge erhebliche Mengen an Treibhausgasen einsparen, erklärte Benjamin Stephan von Greenpeace im Dlf. Beitrag hören

Corona und Klimawandel Epidemiologin: Haben erlebt, wie es aussieht, wenn eine Krise ernst genommen wird Die Corona- und die Klimakrise haben viele Gemeinsamkeiten, sagte Sabine Gabrysch vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung im Dlf. Bei beiden Krisen müsse man beispielsweise präventiv handeln und dürfe nicht bloß reagieren. Bei der Coronakrise habe sich gezeigt, dass man dazu in der Lage sei. Beitrag hören

Dürre in Deutschland Wälder gesperrt wegen herabstürzender Äste Der Regen der vergangenen Tage hat wenig gebracht. Wegen der anhaltenden Trockenheit brechen von Bäumen ganze Äste ab und gefährden Spaziergänger. Solange es nicht wochenlang regnet, sind die Möglichkeiten im Kampf gegen die Auswirkungen der Dürre beschränkt. Beitrag hören