Schweden redete bereits im vergangenen Jahr von der Flygskam, übersetzt Flugscham. Jetzt ist die Bewegung auch in Deutschland angekommen. Ökologisches Reisen ist ein Thema in der Tourismusbranche. Aber ist das nur ein Trend oder wandelt sich der Sektor wirklich? Sind die normalen Touristen überhaupt das Problem oder sind es die vielfliegenden Geschäftsreisenden?



Dass ein Flug nach Thailand mehr CO2 verursacht als man normalerweise in einem halben Jahr verbrauchen würde, ist bekannt. Kann das wirklich so gerechnet werden? Kritiker sagen, durch eine Bewegung wie Flugscham wird die politische Verantwortung auf die Verbraucher abgewälzt. Stimmt das? Und wie groß ist der Einfluss des Fliegens auf den CO2-Ausstoß überhaupt oder wäre beispielsweise eine klimagerechtere Ernährung viel effizienter?



Es diskutieren:

Stefan Gössling , School of Business and Economics der Linnéuniversität, Kalmar

, School of Business and Economics der Linnéuniversität, Kalmar Marion Jungbluth , Verbraucherzentrale Bundesverband

, Verbraucherzentrale Bundesverband Ralph Beisel, Flughafenverband ADV