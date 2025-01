Klimaziele für Verkehrssektor

Symbolbild zum Thema CO-Emissionen im Straßenverkehr (picture alliance / Jochen Eckel / Jochen Eckel)

Zugleich warnt sie in ihrem jüngsten Bericht vor einer Abkehr vom Verbrenner-Aus. Ein mögliches Abschwächen der aktuellen CO2-Ziele für die Hersteller drohte den Rückgang der Emissionen zu gefährden, die bis 2035 um rund ein Viertel sinken könnten. Ab diesem Zeitpunkt sollen in der EU keine Autos mit konventionellem Motor mehr neu zugelassen werden. Zudem sinken in den vorherigen Jahren schrittweise die sogenannten Flotten-Grenzwerte, also der maximale durchschnittliche Kohlendioxid-Ausstoß aller Neuwagen eines Herstellers.

Der "Internationale Rat für sauberen Verkehr" sieht sich selbst als unabhängige Forschungs-Organisation. 2015 war sie etwa an der Aufdeckung des VW-Abgasskandals beteiligt.

