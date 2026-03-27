Wie die Verkehrsexpertin Saar der Rheinischen Post sagte, hätten solche Sonntage vor allem symbolischen Charakter und würden auf die Belastungen durch den Autoverkehr aufmerksam machen. Für spürbare Einsparungen sei ein Tempolimit auf Autobahnen wirksamer.
Kritik kommt von der CDU-Arbeitnehmerschaft. Deren Vorsitzender Radtke bezeichnet den Vorschlag als ungeeignet und fordert stattdessen finanzielle Entlastungen für Pendler.
Der Bundesrat entscheidet heute über ein Maßnahmenpaket der Bundesregierung zu steigenden Spritpreisen.
Diese Nachricht wurde am 27.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.