Mehrwegpflicht

Laut der Deutschen Umwelthilfe will das Landgericht in Frankfurt am Main Anfang April über die Klage verhandeln. Seit Inkrafttreten der Mehrwegangebotspflicht vor zwei Jahren hat die DUH nach eigenen Angaben bereits 13 Gerichtsverfahren in dieser Angelegenheit gegen Unternehmen gewonnen.

